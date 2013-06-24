Кабінет Міністрів України 10 травня ухвалив постанову, яка вносить зміни до процедур теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів. Про це повідомляє Інтерфакс-України з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції України.

«Нормативний акт передбачає розподіл навчання в автошколі (навчальному закладі) на два етапи: 1) теоретичну підготовку, за результатами якої заклад видаватиме слухачу відповідне свідоцтво, яке буде дійсне протягом одного року; 2) практичне керування транспортним засобом, за результатами якого заклад видаватиме слухачу свідоцтво про закінчення практичної підготовки, яке буде дійсне протягом двох років», - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Допуск до навчання практичному керуванню транспортними засобами дозволено лише після успішного складання теоретичного іспиту. При цьому теоретичний іспит водії складатимуть у сервісному центрі МВС. Внутрішні теоретичні іспити в автошколах скасовуються. Після проходження теоретичної підготовки водії складатимуть виключно внутрішній практичний іспит після завершення практичної підготовки. За бажанням особи практична підготовка може здійснюватися в будь-якому закладі незалежно від того, в якому закладі ця особа пройшла теоретичну підготовку.

Практичний іспит можна складати в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС, незалежно від того, в якому територіальному сервісному центрі МВС складався теоретичний іспит.

Окрім того, постанова передбачає можливість видачі посвідчення водія та складання іспитів у будь-якому сервісному центрі МВС особам, у яких сплив термін позбавлення прав – тоді як згідно з поточними правилами такі особи мають звертатися виключно до сервісного центру за місцем реєстрації.

Передбачено також можливість отримання платних номерних знаків для всіх транспортних засобів, а не лише легкових автомобілів.