Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra вирішили продати статуетку пісенного конкурсу на аукціоні, а гроші передати у благодійний фонд для допомоги військовим і Україні.

Про це під час zoom-брифінгу повідомив лідер гурту Олег Псюк, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми плануємо нашу статуетку виставити на аукціон і всі гроші пожертвувати на благодійний фон, який допомагає ЗСУ та Україні. Ми ще вирішуємо який. Тому що багато людей з-за кордону донатять, а можливо, багато хто б захотів задонатити. І це, на нашу думку, стане штукою, яка їх промотивує. Ми думаємо, що це буде корисно для України», - сказав Псюк.

Щодо вибору аукціону та за яку суму планують продавати статуетку Євробачення-2022 лідер гурту зазначив, що це вирішиться найближчим часом.

«Хотілося б за якусь велику суму, але не хочеться називати ніякі цифри. Побачимо», - додав соліст.

Також під час zoom-брифінгу вокаліст Kalush Orchestra подякував всім за підтримку, яку вони з командою відчули, як поміж конкурсантів, так і під час голосування.

«Хочу висловити велику подяку всім людям, які нас підтримали – українцям, діаспорі, громадянам інших країн. Це дуже важливий крок і перемога для України зараз. Я щасливий, що зміг донести таку хорошу новину, а їх не так багато, і я вже бачу, як це підбадьорило всіх наших людей, тому радий розуміти, що ці всі старання були не дарма», - сказав Псюк.

Як повідомляв Укрінформ, український гурт Kalush Orchestra переміг у фіналі «Євробачення-2022».