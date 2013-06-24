Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про роботу над тристороннім проєктом України, Камбоджі та Японії задля допомоги у розмінуванні нашої країни. Про це він розповів у ефірі національного телемарафону під час прямого включення з саміту АСЕАН в Камбоджі.

«В розвиток телефонних переговорів Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Королівства Камбоджа Гун Сеном, камбоджійський лідер особисто прийняв мене цього тижня у Пномпені. На нашій зустрічі йшлося, зокрема, про допомогу в розмінуванні. У нас вимальовується спільний тристоронній проєкт з розмінування українських територій із залученням Камбоджі та Японії. Ми проговорили конкретні параметри цього проєкту, хто і що буде робити, який графік», — розповів він.

Дмитро Кулеба додав, що обговорив цей проект детальніше на вчорашній зустрічі з віцепрем’єр-міністром — міністром закордонних справ Камбоджі Праком Сакхонном.

«Камбоджа на наш запит ініціювала цей проект і готова допомагати Україні в розмінуванні, разом із Японією. У минулому Камбоджа довго потерпала від війни, і має неабиякий досвід у розмінуванні. Тобто є експертиза, є обладнання, будемо залучати їх до вирішення наших проблем», — підсумував Дмитро Кулеба.