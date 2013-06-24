Перший заступник Міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час прямого ефіру поінформував про процес запуску камер відеофіксації порушень ПДР. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як повідомив перший заступник міністра МВС, зараз відновлюється робота системи, яка добре працювала до початку широкомасштабної російської агресії. Недотримання швидкісного режиму є причиною номер один аварій у нашій країні, зокрема, й із людськими жертвами. Саме тому прийшов час повернутися в цьому аспекті до загальноприйнятих правил і зберегти в такий спосіб життя громадян України.

«У поточний момент ситуація на дорогах поволі повертається до норми. Водночас ми пам’ятаємо перші дні після початку повномасштабної російської агресії, коли світлофори на дорогах Києва були відключені та після того, як вони знову запрацювали — скільки водіїв і далі нехтували їхніми сигналами», — зазначив Євгеній Єнін.

Також перший заступник міністра акцентував, що наразі спостерігається значне збільшення кількості учасників дорожнього руху, як у Києві, так і по всій країні, та саме це є вирішальним чинником у прийнятті рішення про повернення практики автоматичної фіксації порушень ПДР. Тим більше, що вона вже довела свою ефективність.

«В певних місцях розташування камер відеофіксації на найбільш аварійно небезпечних ділянках автошляхів спостерігалося зменшення ДТП зі смертельним результатом у три-п’ять разів», — резюмував Євгеній Єнін.