Дівчину, яка зникла безвісти у США минулого тижня, врятували. Вона змогла подати умовний знак, який поширювали в соцмережі TikTok і який сигналізує про небезпеку. Про зникнення 16-річної дівчини, яка живе у Північній Кароліні, повідомили батьки, а через два дні її помітили в автомобілі, що рухався автотрасою у штаті Кентуккі.

Дівчина подала з вікна авто спеціальний знак. Він символізує, що особа, яка його показує, стала жертвою домашнього насильства і потребує допомоги. Водій, який помітив цей знак, упізнав його, бо бачив кампанію у TikTok. Він зателефонував у поліцію і повідомив, що дівчина мала наляканий вигляд, а за кермом перебував літній чоловік. Поліцейські наздогнала автомашину, звільнили дівчину і заарештували 61-річного Джеймса Герберта Бріка. Полонянка розповіла, що за два дні з Північної Кароліни автомобіль проїхав через штати Теннессі, Кентуккі та Огайо.

За даними Канадського жіночого фонду, жест, який допоміг урятувати дівчину і може допомогти іншим жертвам насилля, подають однією рукою. Потерпілий тримає руку долонею назовні, потім згинає великий палець і кілька разів згинає та розгинає чотири підняті догори пальці. Кампанія, яку назвали «Сигнал допомоги», поширилася в соціальних мережах 2020 року під час першого локдауну, коли кількість повідомлень про випадки домашнього насильства зросла у всіх країнах. Ідея кампанії полягала в тому, щоб жертви домашнього насильства могли звернутися по допомогу до сторонніх шляхом простого невербального сигналу.