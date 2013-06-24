Канада додатково виділить 7,5 мільйона канадських доларів на розмінування та навчання українських фахівців. Про це повідомила Міністр зовнішніх справ Канади Мелані Жолі під час зустрічіз Міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком, передає Урядовий портал.

Передовсім, Ігор Клименко подякував Уряду Канади за потужну допомогу, надану з початку повномасштабного вторгнення рф.

«Нас пов’язують не тільки велика українська діаспора, а й спільні проекти, починаючи від розбудови патрульної поліції та реформування Нацполіції і дотепер, коли ви нас підтримуєте під час війни», - зауважив очільник МВС України.

Мелані Жолі запевнила, що Канада й надалі допомагатиме Україні в боротьбі з агресором і зробить усе можливе, щоби наша країна подолала наслідки війни та змогла надалі розвиватися.

«Канада однією з перших надала значну фінансову допомогу Україні. І ми продовжимо це робити до вашої перемоги», - сказала очільниця МЗС Канади.

Сторони обговорили нагальні потреби й проблеми, щодо вирішення яких система МВС України потребує допомоги та сприяння міжнародних партнерів. Зокрема, Ігор Клименко поінформував про створення в структурі відомства бойових підрозділів «Гвардії наступу», які візьмуть участь у звільненні окупованих росією українських територій.

Традиційною галуззю співпраці, до якої наші канадські союзники предметно та активно долучаються, є навчання українського персоналу піротехніків та фахівців вибухотехнічної служби, а також технічне забезпечення гуманітарного розмінування наших територій.

Ігор Клименко зауважив: аби повернути повноцінне життя на деокуповані території, зокрема сільгоспугіддя, потрібно їх очистити від вибухонебезпечних предметів. Але для цього ще бракує навченого персоналу та відповідної техніки, зокрема важкої і роботизованої.

Своєю чергою Мелані Жолі запевнила, що тема розмінування в Україні залишатиметься у фокусі пріоритетів канадської допомоги: «Канада виділить додатково 7,5 мільйона канадських доларів на розмінування українських територій, зокрема на навчання ваших фахівців. У цій роботі ви можете на нас розраховувати».

Окремо сторони обговорили можливий подальший розвиток спільних проектів щодо лікування, протезування й реабілітації наших військових та правоохоронців – ветеранів війни.