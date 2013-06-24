Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським повідомив про скасування Канадою всіх мит на українську продукцію. Такий режим діятиме впродовж наступних 12 місяців. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Це гарне продовження ініціативи ЄС і Британії, що підтверджує зацікавленість розвинутих держав залучати українську економіку до власних промислових і торгових ланцюгів», – заявила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Напередодні Міністр економіки також обговорила з Міністром міжнародної торгівлі, просування експорту, малого бізнесу та економічного розвитку Канади Мері Енджі увесь комплекс заходів економічної співпраці, які країни планують втілити.

Нагадаємо, що 26 квітня Велика Британія, а 27 квітня Європейський Союз скасували для України усі імпортні мита.