Канада запровадила новий пакет санкцій проти росії через її вторгнення в Україну, а також білорусі.

Про це оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час участі у саміті G7 в Німеччині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Канада твердо переконана, що українці заслуговують на життя в мирі. володимир путін та його режим спричинили невимовний біль та страждання в Україні та в усьому світі. Разом із нашими партнерами у G7 Канада посилює свій постійний та погоджений тиск, аби припинити війну володимира путіна», - сказав Трюдо.

В офісі прем'єр-міністра поінформували, що нові канадські санкціїпоширюються на шість фізичних та 46 юридичних осіб, пов’язаних із російським оборонним сектором. Крім того, обмеження запроваджені проти 15 колаборантів, а також 13 білоруських урядовців та військових й двох юросіб з білорусі.

«Канада також вживатиме додаткових негайних заходів для заборони експорту сучасних технологій, здатних поліпшити спроможність росії виробляти зброю, в тому числі квантові комп’ютери та сучасне виробниче обладнання, пов’язані із цим компоненти, матеріали, програмне забезпечення й технології», - зазначили в офісі Трюдо.

Канада також заборонила експорт збройних технологій й товарів до білорусі й обмежила товарообіг широкого переліку предметів розкоші.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Канада запровадила санкції проти понад тисячі юридичних та фізичних осіб з росії, білорусі та України.