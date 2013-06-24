Уряд Канади повідомив про початок випуску п’ятирічних «Облігацій суверенітету України» у розмірі 500 млн канадських доларів, щоб підтримати Україну напередодні важкого зимового періоду. Про це повідомляє Урядовий портал.
Кошти від випуску облігацій будуть спрямовані на пріоритетні бюджетні потреби України, у тому числі на фінансування соціальних видатків та відновлення критичної інфраструктури.
«Вдячний Уряду Канади за це рішення. А також, особисто за лідерство у процесі другу України Заступниці Прем'єр-міністра та Міністру фінансів Канади Христі Фріланд. Випуск облігацій на користь України є надзвичайно важливим знаком підтримки на фоні варварських дій рф з руйнування енергетичної інфраструктури», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.
Після завершення випуску облігацій, 500 млн канадських доларів будуть спрямовані в Україну через рахунок Міжнародного валютного фонду.