Канада розширила санкції проти росії за її невиправдану агресію проти України.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми не дозволимо володимиру путіну та його посіпакам діяти безкарно. Обурливі дії російської воєнної машини не будуть забуті, і Канада продовжить працювати із міжнародними партнерами над притягненням її до відповідальності. Канада підтримує Україну», - наголосила Жолі.

У МЗС поінформували, що санкції запроваджуються щодо 43 російських військових посадових осіб і 17 компаній, “причетних до безглуздого путінського кровопролиття, в тому числі страхітливих подіях у Бучі».

«Канада рішуче засуджує вбивства цивільних в Україні та використовуватиме усі наявні засоби, аби упевнитися в належному розслідуванні усіх порушень міжнародного права в Україні, у тому числі в Бучі», - наголосили у міністерстві.

У зовнішньополітичному відомстві також зазначили, що продовжуватимуть «розглядати нові заходи у відповідь на невиправдані дії російського режиму».

Своєю чергою керівник Офісу Президента Андрій Єрмак уточнив у Телеграмі, що Канада проводить консультації щодо подальшого розширення санкцій проти росії.

Він подякував країні-партнеру нашої держави за небайдужість.

Як повідомлялося, від часу незаконної окупації росією Криму Канада запровадила санкції проти понад 1600 фізичних та юридичніх осіб, які сприяли порушенню суверенітету України. Понад 1150 із них потрапили під санкції після 24 лютого.