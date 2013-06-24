Удвічі збільшити кількість персоналу навчальної місії UNIFIER (до 400 вояків) планує влада Канади. Найближчим часом в Україну прибудуть ще 60 канадських військовослужбовців. За словами міністра оборони Канади Аніти Ананд, роботу самої місії продовжили ще на три роки. Місію UNIFIER спрямовано на збільшення обороноздатності ЗСУ шляхом обміну досвідом і спільних військових навчань. Канадські військові перебувають в Україні як радники та консультанти.
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що розширення місії UNIFIER обійдеться у приблизно 280 мільйонів доларів США. Додатково Україна отримає нелетальну зброю, розвідувальні дані й допомогу в боротьбі з кібератаками.
«Канада надає до 50 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні та підтримку в розвитку. Це додатково до кредиту 120 мільйонів доларів, оголошеного минулого тижня. Канада залишається непохитним другом України і надалі тісно співпрацюватиме з українським урядом і партнерами в регіоні», –— цитує УНІАН слова Джастіна Трюдо.