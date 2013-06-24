Удвічі збільшити кількість персоналу на­вчальної місії UNIFIER (до 400 вояків) планує влада Канади. Най­ближчим часом в Україну прибудуть ще 60 канадських військовослужбовців. За словами міністра оборони Канади Аніти Ананд, ро­боту самої місії продовжили ще на три роки. Місію UNIFIER спря­мовано на збільшення обороноздатності ЗСУ шляхом обміну до­свідом і спільних військових навчань. Канадські військові перебува­ють в Україні як радники та консультанти.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що розширення місії UNIFIER обійдеться у приблизно 280 мільйонів доларів США. Додатково Україна отримає нелетальну зброю, розвідувальні дані й допомогу в боротьбі з кібератаками.

«Канада надає до 50 мільйонів доларів на гуманітарну допомо­гу Україні та підтримку в розвитку. Це додатково до кредиту 120 мільйонів доларів, оголошеного минулого тижня. Канада залиша­ється непохитним другом України і надалі тісно співпрацюватиме з українським урядом і партнерами в регіоні», –— цитує УНІАН сло­ва Джастіна Трюдо.