«Підтримка Канадою української армії неоціненна в ці важкі для нас часи», — наголосив Президент України Володимир Зеленський, зустрічаючись із міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, яка перебувала з візитом у Києві. Він високо оцінив рішення Оттави передати нашій країні бойові танки Leopard.

Глава нашої держави висловив подяку уряду Канади та канадському народові за всю величезну підтримку й допомогу Україні під час війни.

«Канада допомагає нам не лише на полі бою, а й підтримує фінансово, в енергетичній галузі. Хочу відзначити й політичну підтримку України, зокрема в Організації Об’єднаних Націй. Високо ціную тепле ставлення канадського суспільства до українців, які прибули до Канади», — цитує слова Президента його Офіс.

Співрозмовники обмінялися думками щодо кроків, які необхідно здійснити, щоб прискорити відбудову визволених від російського агресора регіонів, а також питання розмінування територій, де відбувалися бойові дії. Окрему увагу було приділено необхідності притягнення до відповідальності винних у злочині агресії, а також роботі, яку ведуть у цьому напрямі.

Володимир Зеленський зупинився на важливості досягнення миру, чому має сприяти імплементація десяти пунктів запропонованої Україною формули миру. Він поінформував очільницю зовнішньополітичного відомства Канади про заходи, які вживають для реалізації формули миру, і висловив сподівання, що канадська сторона підтримає відповідні ініціативи, зокрема проведення глобального саміту миру.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з Мелані Жолі заявив: «Від початку повномасштабного вторгнення росії уряд Канади здійснив прогресивні кроки на підтримку України, які стали взірцем для інших країн. Цінуємо солідарність канадських друзів».

Денис Шмигаль зауважив, що Канада однією з перших ухвалила рішення про фінансову, військову підтримку України, конфіскацію російських активів, санкції.

«Важливо здійснювати подальший санкційний тиск на росію, зокрема ввести в санкційні пакети атомну галузь рф», — цитує його слова департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Денис Шмигаль подякував Канаді за увагу до розмінування, яке є фундаментальним елементом відбудови.

Мелані Жолі запевнила, що тема розмінування в Україні залишатиметься у фокусі пріоритетів канадської допомоги й анонсувала додаткові 7,5 мільйона канадських доларів на розмінування українських територій, зокрема навчання українських фахівців. Тож загальна допомога Канади на це сягне 22,5 мільйона.

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«Урядового кур’єра»