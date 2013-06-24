Постійний комітет парламенту Канади із закордонних справ проведе слухання та заслухає міністрів та дипломатів, аби зрозуміти, чому уряд вирішив повернути Німеччині турбіни, які використовуватимуть у «Північному потоці».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Politico.

«Двох федеральних міністрів та трьох послів запросять виступити перед комітетом із закордонних справ Палати громад Канади, аби обговорити суперечливе рішення канадського уряду повернути Німеччині шість турбін «Північного потоку 1», - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що члени комітету погодилися викликати міністерку закордонних справ Мелані Жолі та міністра природних ресурсів Джонатана Вілкінсона, «аби пояснити, чому уряд вирішив обійти антиросійські санкції та повернути запчастини труби Німеччині, де їх використовуватимуть для доставки природного газу з росії». «Міністрів попросять з’явитися до 22 липня, зважаючи на їх розклад», - зауважує Politico.

Окрім цього, комітет також хоче заслухати посла України в Канаді Юлію Ковалів, посла Німеччини Сабін Спарвассер та посла ЄС Меліту Габріч, а також представників Конгресу українців Канади. «Рішення уряд обійти власні санкції - це ляпас українському народу у його найскладніший час. Важливо бути твердими у нашій рішучості. Якщо ми не будемо такими, росія посилюватиме тиск», - сказав член комітету від опозиційної Консервативної партії Гарнет Дженуіс.

Після початку слухань члени комітету матимуть змогу запросити додаткових свідків, тому їх перелік поки не остаточний.

Як повідомлялось, на прохання Німеччини Канада ухвалила непросте рішення повернути газову турбіну Siemens Energy AG після технічного обслуговування для використання в російсько-німецькому газогоні Nord Stream 1. Рішення було прийнято попри заперечення уряду України. Міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що тимчасовий дозвіл на експорт був виданий після тривалих обговорень з європейськими союзниками, а також із Міжнародним енергетичним агентством.

Згодом з’явилася інформація про дозвіл канадського уряду на ремонт турбін газопроводу протягом двох років, що дозволяє імпортувати та реекспортувати до шести турбін, які обслуговуються на заводі Siemens Canada у Монреалі.