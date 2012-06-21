Носіння маски та соціальна дистанція залишаться актуальними до кінця року. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі одного з телеканалів. На запитання «Чи потрібно подовжувати карантин?» очільник уряду відповів: «Пан міністр (ідеться про главу МОЗ Максима Степанова) озвучує урядову позицію. Січневий локдаун дає нам змогу збити потенційну хвилю захворюваності після нового року та різдвяних свят. Далі в лютому-березні ми очікуємо на вакцину. Це буде певне моральне полегшення. Але цей процес охопить певний час. Тому в будь-якому разі носіння маски, миття рук, соціальна дистанція будуть основними заходами, які залишаються актуальними», — зазначив Прем’єр.

Україна провела переговори з усіма виробниками вакцин, які пройшли щонайменше дві стадії клінічних випробувань і завершують третю. Усі угоди укладено, і вже в лютому очікують надходження перших ефективних і коректно зареєстрованих вакцин, якими згідно з національним планом буде проведено вакцинацію населення. Вакцини, які на той час не відповідатимуть усім належним вимогам, не закуповуватимуть.

«Ми учасники глобальної ініціативи COVAX, за якою отримаємо понад 8 мільйонів доз вакцин. Підписано заявку на швидке постачання першої партії. А загалом підписано контрактів на мільйони доз вакцин, яких буде достатньо, аби провакцинувати всіх охочих упродовж цього року», — поінформував Денис Шмигаль.

Щодо підвищення тарифів на газ, яке сколихнуло країну останнім часом, Прем’єр пояснив правила гри, які змінилися. Нині через похолодання ціна пішла вгору. І тому уряд ухвалив рішення зафіксувати верхню межу ціни не більш як 6,99 гривні за кубометр. А державна компанія «Нафтогаз України» готова продавати споживачам газ саме за такою ціною. Вона буде чинною на період карантину чи, можливо, до кінця опалювального сезону. Далі — за ситуацією. Адже можливо, навесні ціна газу знизиться, тоді таке обмеження стане непотрібним.

У більшості країн Європи ціну на газ фіксують на рік. В Україні також хочуть це запровадити, аби цей продукт був не місячним, коли ціна постійно коливається і люди не можуть правильно розрахувати свої витрати. Улітку ціна на газ завжди знижується. Скажімо, торік вона була рекордно низькою. Узимку ціна пішла вгору, і це закономірно. А далі компанії, які продають газ споживачам, вирахують ціну свого річного продукту і запропонують її споживачам. Вона буде, звісно, порівнянна з цінами на біржах. Проте, на переконання глави уряду, буде помірною, і це набагато краще, ніж тарифне регулювання, коли взимку й улітку вона однакова.

Прем’єр зазначив, що тариф за транспортування газу і надалі буде у платіжках українців задля того, щоб люди бачили, скільки коштує газ, а скільки — обслуговування мережі труб для його подачі. Але тариф на нього буде справедливим і його регулюватиме Антимонопольний комітет.

Мережу із трубами для транспортування газу утримують і обслуговують облгази, а це не може бути безплатним. Проте у великих містах це може бути 40 копійок, а в невеликих громадах — навіть до 3 гривень. Тож урядовці обговорюють із профільним комітетом парламенту можливість законодавчо це врегулювати і зробити тариф справедливим.

Денис Шмигаль не заперечив, що деякі компанії на ринку зловживали і встановлювали невиправдані ціни на транспортування газу. Уряд запровадив такий державний вплив і обмежив верхню ціну. Щоб компанії-монополісти в областях, по-перше, не завищували ціну, по-друге, не маніпулювали, коли споживачеві виставляють завелику суму авансу, а людина, не розібравшись, оплачує її, хоч і не зобов’язана.

Антимонопольний комітет проводить розслідування за деякими фактами, адже було урядове доручення з’ясувати це. Тож цього місяця ціни у платіжках можуть значно різнитися. Проте з 1 лютого ціна для всіх буде фіксованою.

До обмеження верхньої ціни в межах ринкової спокійно поставилися і в МВФ після аргументованих пояснень нашої сторони. А відповідаючи на запитання, чи отримає Україна черговий транш МВФ, Денис Шмигаль відповів: «Безумовно. Я впевнений».