У пріоритеті – первинні вакцинальні комплекси: вакцинація від кору, краснухи, поліомієліту, дифтерії, кашлюку та правця, особливо серед дітей першого року життя, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Згідно із рекомендаціями ВООЗ, будь-які переривання планової (відповідно до національного календаря щеплень) імунізації, навіть на короткий період, призведуть до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій або зростання кількості випадків захворювань, яким може запобігти вакцинація. Це буде додатковим навантаженням на системи охорони здоров’я у країнах, які вже й так перевантажені через пандемію COVID-19.
Національне законодавство також не змінює процеси рутинної вакцинації. Згідно із новими змінами у національному календарі щеплень, під час карантинних заходів не заборонено профілактичні вакцинації. Новонароджених у пологових будинках необхідно вакцинувати згідно з національним календарем профілактичних щеплень.
Триває імунізація рекомендованими вакцинами, серед осіб з груп ризику: вакцинація за станом здоров’я, зокрема від сезонного грипу. Ця імунізація не належить до рутинної за віком, і вакцини не закуповують коштом державного бюджету. Тому слід використовувати доступні в регіоні вакцини чи закуповувати вакцини коштом місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством.
На період карантинних обмежень рутинну вакцинацію людей з ознаками ГРВІ не проводять до одужання. Рутинну вакцинацію людей, що перебували на самоізоляції через COVID-19 і контактних осіб, слід здійснювати після закінчення періоду самоізоляції у разі відсутності симптомів респіраторної інфекції. Вакцинувати людей, що мали лабораторно підтверджений випадок COVID-19, можна після одужання (відповідно до прийнятого визначення).
У МОЗ зауважують, що ці рекомендації можуть бути змінені залежно від розвитку ситуації із COVID-19.
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«Урядового кур’єра»