За останній тиждень кількість нових випадків COVID-19 зросла на 6 тисяч, а кількість госпіталізацій — на 1,5 тисячі. Високі темпи захворюваності в Чернівецькій, Волинській, Львівській, Тернопільській областях, де швидко зростає завантаженість ліжок із киснем, а кількість госпіталізацій за тиждень збільшилася на 60%.

«Надзвичайно важливо прискорити темпи вакцинації вчителів та інших працівників закладів освіти. Профільні міністерства мають активно опрацювати цю тему з регіонами, адже вже найближчим часом країна перейде до «жовтої» зони», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час селекторної наради щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19. Обговорено ключові зміни до постанови уряду №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів із метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Нововведення буде ухвалено найближчим часом.