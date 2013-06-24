На борту вантажного судна Ocean Grand з міста Балтимор (штат Меріленд, США) в Одеський морський торговельний порт прибули два катери типу Island, які отримали вітчизняні назви «Фастів» і «Суми». Після подолання тисяч миль Атлантичним океаном — проходження митного контролю, розвантаження, відбуксирування до місць базування та підготовка до експлуатації після тривалого транспортування.

Невдовзі на катерах «Фастів» і «Суми» буде піднято Військово-морський прапор України та під командуванням українського екіпажу вони розпочнуть бойовий шлях для гарантування морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів. Адже нещодавно на верфі Берегової охорони США відбувся черговий випуск українських моряків, які пройшли 6-тижневий спеціальний курс додаткової підготовки для служби на Island, повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Катери потрапили до нас як матеріально-технічна допомога США. Вони дадуть змогу українським ВМС підвищити рівень взаємосумісності із флотами держав-членів і партнерів НАТО.