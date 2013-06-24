41 генератор вартістю близько півмільйона доларів розподілені між закладами охорони здоровʼя. Зокрема вони були передані в області, які перебувають під атаками російських агресорів — у Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську та інші регіони. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Міністр охорони здоровʼя зазначив, що в умовах відключень електроенергії ми маємо бути готовими до будь-яких викликів, а тому продовжуємо забезпечувати медичні заклади генераторами.

«Щодня окупанти завдають ударів по нашій інфраструктурі, що несе загрозу електропостачанню. Спільно з партнерами ми докладаємо максимум зусиль, аби в умовах знеструмлення лікарні продовжували працювати та виконувати своє головне завдання — рятувати життя. Кожен генератор — це гарантія безперебійної роботи операційних, реанімацій та кисневих станцій», — підкреслив Віктор Ляшко.

Партія генераторів була доставлена завдяки роботі міжпарламентської групи дружби «Україна — Казахстан» під головуванням народного депутата Сергія Нагорняка.