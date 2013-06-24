Уряд схвалив проект розпорядження про підписання Грантової та Проектної угоди між Кабінетом Міністрів України, Кредитною установою для відбудови («KfW») та КП «Чернівціводоканал», яка передбачає залучення 16,4 млн євро грантових коштів від «KfW» на модернізацію муніципального водного господарства м. Чернівці. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, кошти будуть спрямовані на реконструкцію магістральних водопровідних мереж, насосних станцій та очисних споруд, закупівлю та монтаж обладнання (смарт лічильники, ремонтні та вимірювальні прилади, обладнання для хімічної лабораторії, спеціальний та технологічний транспорт, інструменти тощо).

Зазначимо, що проект розпорядження розроблений на виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом ФРН про фінансове співробітництво, що була укладена 17 грудня 2020 року та ратифікована Верховною Радою України 15 червня 2021 року.