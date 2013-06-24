Kreston Ukraine за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства економіки України, Офісу реформ Кабінету Міністрів України та ISE Corporate Accelerator представили результати дослідження The global market of Govtech solutions станом на лютий 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Дослідження містить загальну інформацію про Govtech індустрію, ключові компанії, інвесторів, регіональні особливості індустрії та здобутки України.

Результати проведеного дослідження показують, що попит на цифровізацію та розробку Govtech-рішень зростає, а витрати держав на технологічні рішення збільшуються. Так, у 2021 році такі витрати становили 535,4 млрд USD, а за результатами 2022 року показник досяг 551,5 млрд USD. Очікується, що за результатами 2023 року витрати зростуть ще на 6,8% — до 589 млрд USD. Ринок характеризується високим рівнем конкуренції, однак не так багато компаній досягли справжнього успіху — у світі налічується лише 10 компаній із капіталізацією понад 2,4 млрд USD, з них 8 зареєстровані в США.

Загалом, США є лідером індустрії за всіма можливими параметрами — обсягом державних витрат, кількістю інвесторів, кількістю компаній — розробників Govtech-рішень.

Головні тренди в Govtech станом 2023 за результатами дослідження:

Гіперавтоматизація. За даними Gartner, протягом наступних трьох років 75% урядів матимуть щонайменше три ініціативи з упровадження гіперавтоматизації.

Модернізація державної ІТ-інфраструктури для підвищення ефективності роботи.

Кібербезпека. Державні установи повинні підтримувати безпеку та довіру громадян у цифровому просторі.

Цифрові валюти. Використання криптовалют підвищить операційну ефективність та допоможе боротися з корупцією.

Цифрова ідентифікація. Деякі країни вже мають простий процес ідентифікації та запровадили цифрові посвідчення особи, які іноді містять біометричну верифікацію.

Технології штучного інтелекту для взаємодії з громадянами. Уряди все частіше використовуватимуть застосунки на основі штучного інтелекту для автоматизації державних послуг.

Україна активно розвиває сферу Govtech та масштабує свої здобутки за межами країни. Так, портал та мобільний застосунок Дія довели свою високу якість та ефективність, особливо в умовах війни, і вже зацікавили інші держави. Зокрема, Естонія вже впровадила власний аналог mRiik, розроблений з урахуванням українського досвіду.

«Під час воєнного стану в Україні у 2022 році діджиталізація сприяла стійкості нашої держави, забезпечуючи безперебійне функціонування уряду, попри труднощі. Цей звіт показує наші досягнення у цифровій трансформації українських державних послуг під час воєнного часу, демонструючи, що наша країна є сильним гравцем у світовому секторі Govtech. Україну називають європейським тигром цифрової трансформації. Ми готові ділитися своїми Govtech-рішеннями зі світом та пишаємося плідною співпрацею з партнерами, які імплементують наші досягнення для створення власних продуктів», — розповідає заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Зростання державних витрат на розвиток ІТ у 2022 році свідчить про те, що модернізація ІТ-інфраструктури та цифрова трансформація державного управління залишаються головними пріоритетами у світі.

«Держави постійно шукають найкращі моделі взаємодії з Govtech-компаніями, а ті, у свою чергу, адаптують свої рішення до державних потреб та бюджетів. У дослідженні продемонстровано різні моделі такої взаємодії (у США та Європі компанії є ініціаторами проtктів та самостійно реалізують їх, а в Азії Govtech-ініціативи виникають усередині держави і їх не надто активно обговорюють публічно), проте незмінним залишається одне — технології Govtech виконують найширший спектр завдань залежно від стратегічних пріоритетів розвитку державних послуг», — зазначає керівний партнер Kreston Ukraine Сергій Атамась.