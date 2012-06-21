Кіберфахівці СБУ нейтралізували понад тисячу кібератак та інцидентів на ресурси органів влади і об’єктів критичної інфраструктури протягом першого півріччя 2021 року. Активізацію таких атак було зафіксовано у квітні-травні, коли відбувалася концентрація військових формувань РФ уздовж українського кордону.
Одна з масштабних кібератак, заблокована СБУ, — дії хакерського угруповання Armageddon, підконтрольного ФСБ РФ. Хакери намагалися вразити системи електронного документообігу, щоб отримати доступ до секретних даних українських органів державної влади.
Кіберфахівці припинили діяльність восьми ботоферм потужністю понад 35 тисяч акаунтів, які поширювали деструктивний контент.
Щоб захистити національну інформаційну безпеку, за ці пів року СБУ притягнула до кримінальної відповідальності 60 осіб (22 громадян засуджено).
Заборонено в’їзд у нашу країну 46 іноземцям, причетним до пропаганди сепаратизму в інтернеті, йдеться на сайті Служби безпеки України.