Кіберполіція попереджає про небезпеку використання мобільних застосунків, розроблених спецслужбами рф. Про це повідомляє Урядовий портал.
Через ворожі застосунки ворог у формі гри отримує від користувачів інформацію про розташування військових об’єктів, критичної інфраструктури або схиляє громадян несвідомо допомагати окупантам.
Насамперед, користувача має насторожити, якщо у додатку пропонується здійснювати фотофіксацію місцевості, ділитися геолокацією чи нанести «малюнок» на асфальті.
- Для безпечного користування онлайн-застосунками кіберполіція рекомендує:
- завантажувати їх лише з офіційних джерел — AppApp Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery та ін.
- перевірити усі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, відгуки користувачів.