Україна, реагуючи на нові виклики, формує нові підходи до посилення кіберстійкості країни. Його ключовою складовою є залучення до цього процесу Уряду, громадських організацій, наукових кіл, приватного сектору і суспільства загалом. Про це на конференції «Побудова стійкості суспільства шляхом підвищення обізнаності громадськості про кіберзагрози та підвищення ролі кіберосвіти» у польському представництві ОБСЄ в місті Лодзь сказав заступник голови Держспецзв’язку Олександр Потій.

Водночас держава має звернути особливу увагу на формування широкої мережі груп реагування на кіберінциденти.

«Такі групи мають діяти на національному, регіональному, галузевому рівнях, а також на місцях. Нам важливо забезпечити загальні правила обміну інформацією та взаємодовіру, використовувати єдину таксономію кіберінцидентів та шкалу для вимірювання їхньої критичності, загальний підхід до реагування на кіберінциденти. В основі ж всього перебуває екосистема культури кібербезпеки та захищені технології», – зазначив заступник голови Служби.

За його словами, в період російської війни проти України одним із найважливіших завдань є забезпечення кіберстійкості бізнесу та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, які становлять основу кіберстійкості держави.