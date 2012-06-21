Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Представники Американського геофізичного союзу проаналізували кільця дерев і відновили по них космічну погоду минулого. Ізотопний аналіз стародавньої деревини показав, що між 5411 і 5410 роками до н. е сталася надзвичайно потужна сонячна буря.

Потік частинок, що генерується Сонцем, взаємодіє з магнітним щитом Землі і породжує сонячні бурі. Такі явища можуть відображатися на роботі електричних систем, плюс, їх відчувають метеозалежні люди. Автори нового дослідження вирішили вивчити космічну погоду минулого з давньої деревині.

«Частинки сонячної енергії провокують справжню ланцюгову реакцію, коли проникають у земну атмосферу. Підсумком цієї реакції є вуглець-14, який може накопичуватися в тому числі і в деревині. Сплески рівня вуглецю-14 в кільцях дерев дозволяють визначити, в які роки відбувалися потужні сонячні бурі», – розповідають американські дослідники.

Вчені відзначили, що аналіз зразків деревини, зібраних в Каліфорнії, Фінляндії та Швейцарії, не дає засумніватися в тому, що між 5411 і 5410 роками до нашої ери на Землі мала місце надзвичайно потужна сонячна буря – рівень вуглецю-14 в атмосфері підскочив на 0,6% у Північній півкулі, і такий показник зберігався кілька років. Інші потужні сонячні бурі припали на 660 рік до нашої ери, а також 774 і 992 роки нашої ери.