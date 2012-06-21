На сьогодні понад 70% дорослого населення Євросоюзу повністю вакциновано. Та майже половина держав-членів відстає від термінів кампанії з вакцинації, зокрема Болгарія та Румунія.

Занепокоєння щодо вакцинації викликає також ситуація і в деяких країнах-кандидатах на вступ до ЄС, — близьких сусідах блоку. Планувалося, що кампанії з вакцинації в цих країнах розпочнуться і триватимуть одночасно з країна-членами ЄС. Спеціальні гранти для цього надала Комісія з розподілу вакцин від COVID-19, придбаних Євросоюзом. Та належних обсягів вакцинації в цих державах досягнуто не було. У Єврокомісії кажуть, що її завдання було доставити вакцини, а стратегію проведення кампаній із вакцинації мали розробляти національні уряди.

Єврокомісарка з питань охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес заявила, що хоча на початок осені Євросоюз і досягнув 70% порога щепленості дорослого населення, проте «зусилля зі зростання кількості зроблених щеплень триватимуть безперервно. І ми й далі підтримуватимемо ті держави, де виникають проблеми з вакцинацією». Ця підтримка складатиметься із проведення інформування населення про переваги безпечних та ефективних вакцин, схвалених Європейським медичним агентством.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, серед країн з показником вакцинації, який перевищує 85% — Бельгія (85,7), Данія (89,4), Фінляндія (85,1), Франція (93,3), Німеччина (78,8), Ірландія (92,0), Мальта (90,9), Нідерланди (85,5), Португалія (96,5), Іспанія (89,2) та Швеція (83,1). Нижче порога 70% перебувають Болгарія (22,9), Хорватія (51,5), Чехія (66,2), Естонія (65,0), Греція (68,1), Угорщина (68,2), Латвія (50,8), Польщі (60,1), Румунія (33,4), Словаччина (51,6) та Словенія (56,5).