Вчора, 12 січня, в Україні стартував перший масштабний проtкт з відновлення пошкодженого житла. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Віце-прем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та Віце-прем'єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров дали старт напряму «Відновлення» в рамках фандрейзингової платформи UNITED24. Про це повідомляє Урядовий портал.

Завдяки ньому 18 багатоквартирних будинків на Київщині будуть капітально відремонтовані, а майже 4000 мешканців зможуть повернутися до своїх домівок вже до кінця цього року.

Президент України Володимир Зеленський запустив UNITED24 у травні 2022 року і зараз вона стала відомою на весь світ. Платформа охоплює три ключові напрямки, серед яких оборона та розмінування, медична допомога та відбудова України. Наразі 110 країн світу долучилися до допомоги Україні, на зібрані кошти придбано 133 автомобілі швидкої допомоги, 768 генераторів для медичних закладів, автомобіль для розмінування, а також велику кількість військової амуніції та лікарняного обладнання.

Відповідно до рішення Уряду України, 504 472 085 гривень, зібрані на спеціальному рахунку UNITED24, будуть спрямовані на відновлення пошкоджених житлових будинків у Київській області. Зокрема йдеться про багатоквартирні житлові будинки у м. Ірпінь, с. Бузова, с. Мила, смт. Бородянка, смт. Гостомель.

«Київщина суттєво постраждала внаслідок атаки росіян навесні 2022 року – пошкоджено понад 27 тисяч об’єктів інфраструктури, серед яких найбільше - житлових. Місто Буча, Ірпінь смт. Гостомель пошкоджені на 70%.

За кошти, зібрані через UNITED24 перш за все будуть відновлюватися багатоквартирні будинки, які були частково пошкоджені, таким чином більше людей зможуть якомога швидше повернутися додому.

Варто зазначити, що завдяки значним зусиллям Укравтодору, за підтримки місцевої влади і жителів громад вже прибрана прибудинкова територія, розчищені дороги і вивезено сміття. На деяких обʼєктах вже розпочалися відновлювальні роботи та перші етапи відбудови.

Хоча війна продовжується і російські військові продовжують знищувати наших людей та міста, ми вперто продовжуємо відновлювати, будувати, ставати кращими. Я дякую Збройним Силам України за цю можливість, а також всім тим, хто долучився долучився до ініціативи UNITED24», - зазначив Олександр Кубраков.

Слід зазначити, що завдяки коштам місцевих бюджетів та субвенцій з державного бюджету, а також зусиллям жителів громад, на деяких обʼєктах вже розпочалися відновлювальні роботи.

Вагому роль у промоції UNITED24 та залученні коштів на відбудову також відіграють амбасадори проекту. Зокрема, під патронатом видатного спортсмена Андрія Шевченка в Ірпені реконструюють пошкоджений російськими снарядами стадіон «Чемпіон». Цю ініціативу також підтримали футбольні клуби «Мілан» (Італія) та донецький «Шахтар», які виділили на проект відновлення спортивної арени 150 тис. та 100 тис. євро відповідно. Андрій Шевченко також взяв участь у презентації та розповів про плани з відновлення ірпінського стадіону.

Відбудова житлового фонду і критичної інфраструктури є безумовним пріоритетом держави, та не менш важливо знаходити ресурси для реконструкції об’єктів соціальної інфраструктури та спортивних споруд, аби максимально прискорити процес повернення до нормального життя на деокупованих територіях.