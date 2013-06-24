Вчора, 2 червня, у присутності Міністра енергетики України Германа Галущенка та Надзвичайного і повноважного посла Швеції в Україні Тобіаса Тиберга президент ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін та президент і головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали 3 угоди про посилення співпраці між компаніями. Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами Германа Галущенка, укладені між Енергоатомом та Westinghouse домовленості є черговим потужним кроком на шляху енергонезалежності України, її безвуглецевого майбутнього.

Так, буде збільшено кількість енергоблоків АЕС, що будуватимуться за технологією АР1000 в Україні, з 5 до 9. Це реактори нового покоління з кращими в галузі експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати в режимі маневрування.

«Ми осучаснимо наш парк атомних енергоблоків, що вироблятимуть чисту, безпечну та надійну енергію без жодного впливу росії. У перспективі Україна може стати ключовим експортером електроенергії в Європу», - наголосив Міністр.

Також було досягнуто домовленості щодо збільшення обсягів постачання американського ядерного палива для потреб усіх українських АЕС. Йдеться про забезпечення паливом наявних енергоблоків і тих, які будуть побудовані в Україні в рамках співпраці. Паливо постачатиметься з виробничого майданчика Westinghouse у Швеції. При цьому виробництво компонентів тепловиділяючих збірок відбуватиметься в Україні на базі одного з відокремлених підрозділів НАЕК «Енергоатом».

Крім того, компанії підтвердили намір створити інженерно-технічний центр Westinghouse в Україні, який займатиметься супроводом будівництва та експлуатації енергоблоків АР1000 в Україні, а також майбутньою програмою виведення з експлуатації енергоблоків українських АЕС.

«Створення спільного з Енергоатомом потужного інженерно-технічного центру Westinghouse в Україні ми розглядаємо як довіру та визнання високого рівня вітчизняної ядерної науки, кваліфікації українських інженерів-атомників та потужний фундамент для розвитку ядерної енергетики України на десятиліття вперед на основі найсучасніших технологій. Впевнений, що ми виправдаємо цю довіру. Дякую нашим американським партнерам за багаторічну плідну співпрацю і надійну підтримку України під час війни», - зазначив Герман Галущенко.

ДОВІДКА

Зараз в енергосистемі України є 15 діючих атомних енергоблоків на 4 АЕС.

З початком війни у лютому 2022 року Україна повністю відмовилась від російського ядерного палива.