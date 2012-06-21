У столиці станом на ранок 26 березня кількість людей із зараженням на коронавірус зросла на 6 і становить 40 осіб. Захворіла одна жінка 35 років та п’ять чоловіків віком від 28 до 70 років. Чотирьох пацієнтів направлено до Олександрівської лікарні, один перебуває вдома на самоізоляції, а 70-річного військовослужбовця направлено до військового шпиталю. Про це голову КАМДА Віталія Кличка повідомив Київський міський лабораторний центр МОЗ України.
Очільник столиці розповів, що станом на 26 березня експрес-тестами та лабораторними дослідженнями протестовано 1437 киян. На підтвердження чи спростування діагнозу нині перевіряються ще понад 30 зразків.
Віталій Кличко також звернувся до правоохоронців Києва з вимогою жорстко контролювати дотримання процедур приватними клініками міста. Адже зафіксовано випадки, коли у таких медзакладах проводять експрес-тести й не передають результати позитивних діагнозів до державних органів. Він назвав це категорично неприпустимим і наголосив, що всі результати мають обов’язково надходити до Київського міського центру МОЗ України. Щоб міська влада знала про реальну картину в столиці.
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«Урядового кур’єра»