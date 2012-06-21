Кількість хворих на коронавірус за добу в Україні зросла на 833 особи. З них 55 дітей та 92 медпрацівники. 23 випадки, на жаль, летальні.
Про це під час брифінгу 23 червня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано 153 особи. Загалом від початку пандемії в Україні підтверджений діагноз на COVID-19 мають 38074 людини. З них 2790 дітей та 6138 медиків.
Загалом одужали від коронавірусу 16956 українців, а летальних випадків – 1035.
За попередню добу загалом було здійснено 19404 тестування. З них 9900 ПЛР-тести і 9504 ІФА-тести.
Найбільше випадків зараження нині виявили у Львівській області – 240, Закарпатській – 103, Рівненській – 75.
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«Урядового кур’єра»