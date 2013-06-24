Створити безпечне середовище для кожного — таке завдання ставить Президент Володимир Зеленський перед місцевою владою й територіальними громадами.

«Безпека громади починається там, де немає ям на дорогах, де люди не бояться звернутися до поліцейського офіцера по допомогу, тому що знають його особисто, тому що довіряють цій людині», — зазначив Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпечна громада». — Безпека громади починається там, де злагоджено й швидко працює місцева добровільна пожежна команда, у якої є всі необхідні для цього засоби та професійна техніка. Там, де захист дитини, жінки, людини похилого віку від домашнього насильства — це не тільки справа поліції, а й суспільна проблема. Там, де є можливість за допомогою гелікоптера надати екстрену медичну допомогу в будь-якому куточку нашої великої країни, швидко евакуювати постраждалих або хворих до лікарні».

«Безпека починається з кожного з нас. Сьогодні тут — виключно ті, хто підтримує саме такий підхід: хто зробив щеплення від коронавірусу — той забезпечує не лише свою безпеку, а й безпеку людей навколо. Дуже прошу вас донести це до кожного жителя кожної територіальної громади, які вас обрали та які вам дуже довіряють», — закликав Володимир Зеленський.

Задля безпеки громадян важливо мати комунікацію між правоохоронними органами й територіальними громадами. Задля поліпшення взаємодії буде створено комунікаційні чати, в яких очільники територіальних громад зможуть безпосередньо спілкуватися з керівництвом МВС та представниками Національної поліції й Державної служби з надзвичайних ситуацій на місцях.

«У цих чатах будуть моніторингові керівники з апарату МВС, які контролюватимуть і бачитимуть, на що саме скаржаться керівники громад, як реагують на конкретні зауваження місцева поліція, рятувальники», — розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

А ще з наступного року заплановано втричі (до двох тисяч) збільшити кількість поліцейських офіцерів громад.

«Наша мета — щоб у кожній територіальній громаді був такий поліцейський. А у великих громадах у перспективі такого офіцера має отримати кожен старостинський округ», — зазначив міністр.

Говорив він і про активне встановлення на автошляхах комплексів автоматичної фотофіксації порушень правил дорожнього руху. Адже статистика аварійності останнім часом просто зашкалює: лише торік на наших дорогах загинуло 3554 людини.

Серед пріоритетів — повне забезпечення працівників патрульної поліції нагрудними камерами (відеореєстраторами), адже найбільше конфліктів виникає саме на дорогах. «Уже з наступного року в кожному підрозділі патрульної поліції, де працюють офіцери, які виїжджатимуть на патрулювання, буде бодікам, і вони будуть зобов’язані його вмикати під час спілкування з громадянами. Таким чином ми зможемо досягти вищих стандартів захисту прав», — переконаний Денис Монастирський.

У межах реалізації політики безбар’єрності поліцейські вже користуються додатком, що дає змогу спілкуватися з особами з порушеннями мовлення та слуху.

Територією безпеки мають стати школи та інші заклади, де навчаються діти. З цією метою Президент ініціював проєкт «Вихователь безпеки». За словами Дениса Монастирського, це буде особа, яка координуватиме питання безпеки в кожній школі й тісно співпрацюватиме з поліцією та органами цивільного захисту.

«Бо якщо там допускаємо правопорушення, якщо там допускаємо розповсюдження наркотиків, булінг та інші негативні речі, звідти й виростають громадяни, які потім порушують громадський порядок і становлять загрозу для суспільства», — зауважив міністр.

А в питанні протидії сімейному насильству реального результату можна досягти завдяки активній співпраці правоохоронних органів з територіальними громадами. «Давайте обговорювати, як ми можемо убезпечити жінку, дитину, особу похилого віку, чоловіка від насильства в сім’ї. Як ми можемо співпрацювати», — закликав громади Денис Монастирський.