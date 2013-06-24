Внаслідок збройної агресії рф в Україні постраждали більш ніж 689 дітей. Станом на ранок 31 травня року офіційне число загиблих дітей за добу не змінилося — 243, проте зросла кількість поранених — 446.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора вТелеграмі.

«Більше ніж 689 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 31 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 243. Зросла кількість поранених- 446», - йдеться у повідомленні.

В ОГП зауважують, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними ювінальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 153, Київській - 116, Харківській - 111, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15.

Зокрема, 30 травня внаслідок обстрілу російськими загарбниками м. Харків та смт Коротич Харківського району Харківської області отримали поранення 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка.

За даними ОГП, через постійні бомбардування та обстріли збройними силами рф українських міст та сіл пошкоджено 1909 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хабта за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну правоохоронці загалом зареєстрували 21 465 злочинів.