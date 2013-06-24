В Україні через повномасштабне вторгнення російської федерації отримали поранення уже понад 614 дітей.
Як передає Укрінформ, про це інформує Офіс генерального прокурора в Телеграмі.
”Більше ніж 953 дитинипостраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації в нашій державі. Станом на ранок 27 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 339. Зросла кількість поранених - понад 614”, - ідеться в повідомленні.
В ОГП зауважують, що вказані цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 335, Харківській - 179, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 57, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.
Також в ОГП нагадують, що 26 червня збройні сили рф здійснили ракетний обстрілШевченківського району м. Києва, внаслідок чого поранення отримала малолітня дівчинка, яку рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку.
Зазначається, що через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2061 заклад освіти, із яких 213 зруйновано повністю.
Як повідомлялося, 24 лютого президент рф володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну. Війська рф обстрілюють і руйнують ключові об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст і сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет.