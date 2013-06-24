В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії загинули 353 дитини, 666 дітей зазнали поранень.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

«Більше ніж 1019 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 18 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 353. Зросла кількість поранених - понад 666», - ідеться в повідомленні.

Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 373, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Повідомляється, що 17 липня внаслідок обстрілу ворогом с. Новий Донбас Покровського району Донецької області поранено 16-річного хлопчика.

Також 17 липня росіяни вкотре обстріляли м. Бахмут Донецької області.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2 тис. 138 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.

Як повідомлялося, під час ракетного удару по Вінниці 14 липня загинула дівчинка Ліза. Її мама Ірина потрапила в реанімацію.

14 липня війська рф з акваторії Чорного моря завдали удару по центру Вінниці трьома ракетами «Калібр». Унаслідок обстрілу загинули 24 особи, з них три дитини. Звернулося по допомогу 202 особи, з них 68 госпіталізовано, у тому числі чотири дитини.