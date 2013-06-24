Війська російської федерації вбили в Україні уже 418 дітей та ще 787 дітям завдали поранень.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграміповідомляє Офіс генерального прокурора.

«Станом на ранок 5 жовтня 2022 року більше ніж 1205 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 418 дітей загинуло та понад 787 отримали поранення різного ступеню тяжкості», - ідеться в повідомленні.

Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 404, Харківській - 251, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 30.

3 жовтня внаслідок артобстрілу ворогом Куп’янська Харківської області була травмована 9-річна дівчинка.

За даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни» станом на 5 жовтня 2022 року: 236 дітей – зниклі, 7992 дитини – депортовані, 6331 дитина – знайдені.

Через бомбардування та обстріли збройними силами росії пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю.