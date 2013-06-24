В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії станом на 25 липня загинули 358 дітей, 686 дітей були поранені.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграміз посиланням на дані ювенальних прокурорів.

«Більше ніж 1044 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 25 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Зросла кількість поранених - понад 686», - ідеться у повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 362, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 55, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

25 липня внаслідок обстрілу окупантами Миколаївського району Миколаївської областіотримала поранення 8-річна дівчинка.

Стало відомо, що 18 липня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Гірник Донецької області травмовано 17-річного хлопця.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.