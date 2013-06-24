Двох дітей поранено внаслідок ворожих обстрілів 21 серпня. Загалом кількість поранених дітей в Україні зросла до 723.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Укрінформ.

«21 серпня окупанти здійснили обстріл касетними боєприпасами території м. Зеленодольськ Дніпропетровської області. Отримав поранення 9-річний хлопчик. Також внаслідок обстрілу ворогом м. Баштанка Миколаївської області поранено півторарічного малюка», - йдеться у повідомленні.

Загалом станом на ранок 22 серпня кількість постраждалих дітей в Україні зросла до 1096.

«Більше ніж 1096 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 22 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 373. Зросла кількість поранених – понад 723», – кажуть в Офісі Генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 387, Харківській – 202, Київській – 116, Чернігівській – 68, Миколаївській – 65, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 41.

Як повідомлялося. на Донеччині за минулу добу, 21 серпня, російські загарбники вбили двох мирних мешканців.