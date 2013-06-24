В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії станом на 22 липня загинули 358 дітей, понад 683 дитини отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграміповідомляє Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

«Більше ніж 1041 дитинапостраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації в нашій державі. Станом на ранок 22 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Зросла кількість поранених - понад 683», - ідеться в повідомленні.

Зауважується, що ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 361, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

Повідомляється, що стало відомо ще про двох хлопчиків 13 та 14 років, які дістали поранення внаслідок обстрілу ворогом 20 липня м. Нікополя Дніпропетровської області.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.

Як повідомлялося, голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький поінформував, що Угорщина наразі може прийняти на лікування поранених українських дітей і військових.

