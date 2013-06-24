Від початку цього року кількість спричинених COVID-19 смертей у світі впала майже на 90%.

Як повідомляє Укрінформ, про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус, пише АР.

За його словами, минулого тижня ВООЗ було повідомлено про трохи більше, ніж 9400 смертей, пов’язаних із коронавірусом, а у лютому цього року щотижня від недуги у світі вмирало 75 тис. людей.

«Ми пройшли довгий шлях, й це - привід для оптимізму. Утім ми продовжуємо закликати усі уряди, громади та осіб залишатися пильними», - сказав Гебреїсус.

Він наголосив, що нові штами COVID-19 продовжують з’являтися та становлять небезпеку.

«Майже 10 тис. смертей на тиждень, це на 10 тис. більше, ніж могло би бути для хвороби, яку можна упередити та лікувати», - зазначив глава ВООЗ.

За його словами, у світі проводиться недостатньо аналізів для виявлення COVID-19, а різниця у пропорції вакцинованого населення в багатих і бідних країнах залишається разючою.

Загалом у ВООЗ нарахували 629 млн випадків інфікування COVID-19 у світі та 6,5 млн смертей від цієї хвороби.