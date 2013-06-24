78 років тому Україну було звільнено від нацистів. Тоді українці побороли велике зло, яке загрожувало світу. І тепер перемагаємо інше зло, яке зросло на ідеях нацизму — рашизм. Ідеологію ненависті, загарбництва та геноциду. Агресор, який розв’язав криваву війну, обов’язково заплатить за свої дії. Розплата буде неминучою і закономірною. Справедливість переможе, а разом з нею переможе й Україна. Дякую кожному, хто наближає цей день. З цього розпочав свою промову під час чергового засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.