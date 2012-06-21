COVID-19 був виявлений вже у кожного сорокового жителя Землі

Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Загальна кількість випадків зараження коронавирусною інфекцією в світі перевищило 200,2 мільйона. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на дані влади, експертів і зарубіжні ЗМІ.

Відзначається, що частка інфікованих становить понад 2,5% населення Землі. За даними Фонду ООН в області народонаселення, на планеті зараз живуть більш 7,875 млрд людей. Таким чином, COVID-19 був виявлений вже у кожного сорокового жителя Землі.

Близько половини від загальної кількості тих, хто захворілих припадає на п'ять країн - США (35,3 млн), Індію (31,8 млн), Бразилію (20 млн), Російську Федерацію (6,4 млн) і Францію (6,3 млн).

У понеділок, 2 серпня, в США оприлюднили доповідь з твердженням про лабораторне походження COVID-19 з Уханьского інституту вірусології в Китаї.