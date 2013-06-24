З 01 січня 2023 року набула чинності оновлена редакція Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», якою було внесено ряд змін до розрахунку і призначення допомог за лікарняними. Про це повідомляє Урядовий портал.

Хто замінив комісії з соціального страхування на підприємствах і як тепер призначати допомоги за лікарняними?

● Раніше на кожному підприємстві, в установі чи організації створювалась комісія (або уповноважений, якщо на підприємстві до 5 працівників) із соціального страхування. Такі комісії були обов’язковими як для державних, так і для приватних чи інших підприємств і навіть ФОП. Саме комісія була уповноважена призначати або відмовляти в призначенні допомоги за кожним лікарняним співробітників.

● Однак з 01 січня 2023 року створення і діяльність таких комісій не передбачені.

● Тож відтепер рішення про призначення або відмову в призначенні допомог за листками непрацездатності має приймати сам роботодавець або уповноважена ним особа.

● Призначити уповноважену особу можна розпорядчим документом на розсуд керівника підприємства.

● Рішення про призначення допомоги по тимчасовій втраті працездатності, декретної допомоги, допомоги на поховання необхідно оформлювати відповідним розпорядчим документом – це може бути наказ, постанова, розпорядження, рішення тощо.

● Звертаємо увагу! Для отримання консультацій з усіх питань соціального страхування застраховані особи і роботодавці мають звертатись до Пенсійного фонду України.

● Нагадаємо, з 01 січня 2023 року Фонд соціального страхування України передав свої завдання та функції до Пенсійного фонду – відтепер саме ПФУ є уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. ФССУ перебуває в процесі припинення.