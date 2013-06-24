Вітчизняні фільми й далі отримують нагороди на міжнародних конкурсах. Кримінальну драму «Носоріг» українського режисера Олега Сенцова визнано найкращим фільмом Стокгольмського кінофестивалю (найбільшого в Швеції) і нагороджено головним призом — «Бронзовим конем». Виконавець головної ролі Сергій Філімонов став найкращим актором.

«Носоріг» — друга повнометражна робота Олега Сенцова про український злочинний світ 1990-х років, заснована на реальних подіях. За сюжетом, колишній бандит на прізвисько Носоріг згадує історію свого життя. Головний герой потрапляє у кримінальний світ, стає на кривавий шлях, і жорстока реальність перетворює його на безжального носорога. Але все завершується зовсім не так, як гадалося.

Перед світовою прем’єрою стрічки «Носоріг» режисер розповідав журналістам: «Фільм — про епоху, яка нас усіх змінила, — перехід від Радянського Союзу до сучасних днів. Але всі ті виклики й досі актуальні для нашого суспільства. В українському кіно ще не знімали фільмів про ці часи, тому важливо поговорити про це, зазирнути в самих себе. Коли писав сценарій, мені було цікаво розповісти про цю людину. Адже бандити — теж люди, вони щось відчувають, про щось думають. Чому вони чинять саме так? Бандитизм 1990-х — це була лише сюжетна лінія. Було цікаво відрефлексувати те, що з нами відбувалось у 1990-ті, але це другорядне. Головним для мене було розповісти про людину».

Роботу над стрічкою розпочали ще 2012-го, але відклали на кілька років через анексію Криму, незаконний арешт Олега Сенцова російськими спецслужбами 2014 року й подальше його ув’язнення в РФ. Після звільнення режисера 2019-го роботу було відновлено. Зйомки відбувалися у Кривому Розі, Львові та Києві. Завершили знімання у грудні 2020-го. В український прокат фільм вийде 24 лютого 2022 року.