У Миколаївському обласному художньому музеї імені В. Верещагіна відкрили виставку «Кінбурн — любов моя-2». На ній представлено близько півсотні картин художників із Миколаєва, Одеси, Харкова, Кривого Рогу та Києва. Написані вони в різних стилях і техніках під час десятиденного пленеру на Кінбурнській косі. Ініціатором цього цікавого проекту є творча людина — миколаївець Олександр Ус. Підтримав ідею та допоміг її реалізувати народний депутат України Андрій Вадатурський.
Заповідний Кінбурн завжди притягував людей творчих, саме тут митці знаходять свою Музу, саме тут підживлюються незвичайною енергетикою. Втім, цей рік став для Коси не лише місцем тяжіння художників та поетів. Кінбурнська коса є однією з тих територій, де протиріччя між відпочинком і потребами збереження природи досягло певного апогею. За словами директора Національного природного парку «Білобережжя Святослава» Юрія Козловського, підрахунки фактичного перебування людей влітку 2017 року показали, що майже досягнуто максимально допустимого рівня. Це близько 110 тисяч осіб за сезон. Передовсім, це навантаження на природні комплекси: майже 60 тисяч людей відпочивали у наметах. А будь-який забитий у землю кілок може призвести до природного дисбалансу. Найбільшої шкоди завдає пересування по косі на джипах, позашляховиках. І нарешті, проблема з відходами та їх утилізацією. На переконання Юрія Козловського, треба відпрацьовувати механізми з обмеження відвідування Кінбурнської коси.
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Звісно, обмеження перебування в цій місцевості не стосуватимуться творчих людей. Їм завжди раді, а Коса відкриває їм свої легенди. Саме такою стала тема вже другого пленеру — «Легенда Кінбурнської коси». В картинах різних художників насправді поєдналися містика, казки та легенди із сучасністю. Кожен, хто бував на Кінбурні, впізнає на полотнах знайомі місця. Ось майже зруйнований човен в Римбах, Волижин ліс, вільховий гайок, хатинка на березі лиману, бар «Робінзон». Неповторні кінбурнські мотиви відтворили на своїх полотнах миколаївські художники Юрій Гуменний, Дмитро Молдованов, Тетяна Рябенко, Андрій Гук із Кривого Рогу, киянка Марія Тертична та інші художники. Деякі з них уперше побували на Кінбурні та захопилися красою незайманої природи.
— На виставці представлено всі школи українського живопису — київська, львівська, харківська та одеська, — зазначив ініціатор проекту Олександр Ус. — Незважаючи на різні манери, техніки та художні школи, всі вони пронизані особливим ставленням до Кінбурну, відчуттям любові.