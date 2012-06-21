За участю Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 28 липня розпочався Всеукраїнський форум «Україна 30. Децентралізація».

Глава держави відзначив, що реформа місцевого самоврядування — одна з найуспішніших реформ, яка продовжує реалізовуватися в Україні.

«На моє переконання, після завершення другого етапу децентралізації нам просто необхідно здійснити детальний аудит, і перш ніж перейти до наступного етапу, треба виправити допущені помилки та прорахунки», — сказав Президент.

Прем’єр-міністр зі свого боку зауважив підтримку реформи децентралізації як з боку українського суспільства, так і з боку міжнародних партнерів. Він відзначив, що Україна відійшла від радянської системи адміністративно-територіального устрою та перейшла до моделі, яка прописана в Європейській хартії місцевого самоврядування.

«Разом з ресурсами, які отримали громади, до них перейшла й відповідальність за свій розвиток та успіх. Відтепер місцева влада має всі необхідні важелі й можливості вирішувати всі проблеми на місці. При цьому посилюється вплив громадян на прийняття рішень», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що з 1 січня громади перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державою. За його словами, якщо капітальні видатки місцевих бюджетів ще 5 років тому становили трохи більше 30 млрд гривень, то за підсумками 2020 року вони склали майже 100 млрд грн.

«Загальна картина по регіонах демонструє, що після утворення ОТГ значно покращилась і практика адміністрування податків, і відносини з бізнесом. З’явилася взаємна зацікавленість влади та бізнесу вкладати гроші в добробут громади», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль зауважив, що кінцевою метою реформи децентралізації є підвищення якості життя для українців.