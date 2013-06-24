Відмови в оформленні кіпрських віз отримали 48 з 50 росіян, які прийшли у вівторок до генконсульства республіки у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на російський туристичний портал TourDom.ru.

«Мої клієнти на місці порахували приблизну статистику. Виходить, що тільки двом з 50 туристів дали дозвіл на в'їзд до країни (Кіпр – ред.), причому не мультивізу, як зазвичай роблять, а одноразову», – розповів виданню турагент Денис.

За його словами, причина відмови у всіх росіян є однаковою. В офіційному документі сказано: «Неможливо переконатися у Вашому намірі залишити територію Республіки Кіпрпротягом терміну дії візи».

Турагент припустив, що кіпрському диппредставництву доручили обмежити видачу віз саме російським мандрівникам, оскільки їх начебто стало надто багато.

Після оголошення в Росії 21 вересня «часткової» мобілізації сотні тисяч росіян виїхали з країни.