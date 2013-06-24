Киргизькі військові не братимуть участі у спільних навчаннях ОДКБ «Рубіж-2022» у Таджикистані.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Азаттик.
«Раніше ми планували брати участь у спільних військових навчаннях ОДКБ «Рубіж-2022». Але зараз ухвалили рішення про відмову. Це позиція Киргизстану»,- заявили в Міноборони країни.
Кілька днів тому повідомлялося, що контингент країн ОДКБ візьме участь у спільних навчаннях "Рубіж-2022" у Таджикистані, до яких залучать військові підрозділи країн Центрально-Азіатського регіону. Загальна кількість учасників становить близько 1 тисячі осіб і понад 300 одиниць військової техніки, включно з літаками, гелікоптерами і БПЛА.
До створеної 1992 року Організації Договору про колективну безпеку входять Вірменія, білорусь, Казахстан, Киргизстан, росія і Таджикистан.
Нагадаємо, Киргизстан ухвалив рішення скасувати навчання ОДКБ на своїй території. Навчання під назвою «Непорушне братерство-2022» мали пройти на території Киргизстану в жовтні 2022 року.