Обидва найбільші виробники кисню в країні повернулися до роботи після завершення планових регламентних робіт. Загалом на вдосконалення системи киснепостачання в лікарнях цьогоріч уряд надав понад 1,148 мільярда гривень, із них 400 мільйонів восени спрямовано в області як субвенцію для розв’язання проблем із постачанням кисню. А для надання допомоги пацієнтам зі складним перебігом хвороби додатково закуплено й поставлено близько 1,7 тисячі апаратів ШВЛ.

«Місцева влада мала час встановити кисневі станції, закупити кисневі балони. Нині вдалося забезпечити киснем понад 38 тисяч ліжок, облаштовано понад 60 систем централізованого постачання кисню, додатково встановлено понад 130 кисневих станцій та понад 150 кріогенних газифікаторів», —

заявив на брифінгу перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

Зараз, за словами посадовця, країну повністю забезпечено медичним киснем для хворих, які потребують кисневої терапії через COVID-19, повідомляє Укрінформ. 35 підприємств виробляють понад 400 тонн кисню на добу, більшість працює на максимальну потужність.