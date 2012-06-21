Китай офіційно переглянув свої закони, дозволивши парам мати до трьох дітей, щоб підвищити народжуваність.

Постанова – одна з кількох, прийнятих в п'ятницю, 20 серпня, на Всекитайських зборах народних представників. Про це пише ВВС.

Китай оголосив ще в травні, що дозволить парам мати до трьох дітей, що є серйозною зміною політики. Це рішення тепер офіційно стало законом, поряд з кількома постановами, спрямованими на підвищення народжуваності й зменшення тягаря на виховання дитини. До них належать скасування фінансового штрафу, який пари платять за понадлімітну кількість дітей, заохочення місцевою владою до надання відпустки по догляду за дитиною, розширення прав жінок на працевлаштування і поліпшення інфраструктури з догляду за дітьми.

Дані недавнього перепису населення показали різке зниження народжуваності. 2016 року країна відмовилася від багаторічної політики однієї дитини, щоб змінити ліміт на двох дітей, але це не призвело до стійкого зростання народжуваності. Вартість виховання дітей у містах відлякала багатьох китайців.