Очільник влади КНР Сі Цзіньпін використав свій візит до москви, щоб підтвердити підтримку рф у протистоянні із США. Але китайський лідер утримався від того, щоб запропонувати путіну те, на що він так довго чекав - зобов'язання купувати значно більші обсяги російського газу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на агенцію Bloomberg.

Як зазначається, візит китайського лідера, його перший візит до росії після того, як путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну трохи понад рік тому, ознаменував політичну перемогу для обох керівників держав.

Керівник КНР побачив можливість дати відсіч США та зміцнити власний імідж світового лідера після того, як допоміг укласти угоду між Саудівською Аравією та Іраном, тоді як путін хоче показати, що він користується підтримкою одного з найвпливовіших світових лідерів, навіть попри те, що США та їхні союзники намагаються ізолювати його.

Втім, відсутність прогресу (за підсумками візиту - ред.) щодо конкретних енергетичних угод - або інших галузей економічного співробітництва - свідчить про деяку нерішучість Китаю щодо надто великого зближення з росією. Пекін прагне уникнути суворіших економічних санкцій, що можуть завдати збитків економіці КНР, а також зберегти москву як партнера, що може дати відсіч США та їхнім союзникам.

Як повідомлялося, 20 березня очільник КНР Сі Цзіньпін прибув до росії з триденним візитом. Відбулися його переговори з путіним, з прем’єр-міністром рф Михайлом Мішустіним, а також переговори у «розширеному складі».