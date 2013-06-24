Китай успішно вивів на навколоземну орбіту експериментальний супутник дистанційного зондування Землі Shiyan-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.

Запуск супутника здійснено з космодрому Цзюцюань на півночі країни з використанням ракети-носія Long March-11, що стало 16-м успішним запуском цієї ракети-носія поспіль.

Старт пройшов о 13:41 за київським часом.

Супутник Shiyan-19 розроблений Шанхайською академією космічних технологій (CAST) і призначений для зондування стану земельних угідь, міського планування та попередження природних катастроф.

Чотирьохступенева твердопаливна ракета-носій Long March-11 має довжину близько 21 метра і вагу 57,7 т. Її максимальний діаметр досягає двох метрів. Вона призначена для запуску невеликих космічних апаратів на низьку навколоземну орбіту з вантажопідйомністю до 500 кг.

Як повідомляв УкрінНагадаємоформ, 13 березня Китай успішно запустив новий супутник дистанційного зондування Землі з космодрому Цзюцюань, що на північному заході країни з використанням ракети-носія Long March-2C.